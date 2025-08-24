Futrono: Adulto mayor falleció en incendio que afectó viviendas y locales comerciales

Un hombre de 71 años falleció este domingo durante un violento incendio que afectó dos inmuebles y diversos locales comerciales ubicados en calle Balmaceda, en la comuna de Futrono, Región de Los Ríos.

Dos mujeres de 84 y 59 años lograron abandonar los inmuebles durante la emergencia, pero el adulto mayor alcanzó a evacuar, por lo que falleció en el lugar.

Sergio Carmona, persecutor de turno de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, detalló que una de las mujeres "resultó con lesiones y fue trasladada a su domicilio, con la ayuda de su hijo".

"Respecto al segundo inmueble, donde falleció el adulto mayor, está siendo trabajado por la Brigada de Homicidios y también se está a la espera de los peritos químicos que se dispuso por parte del fiscal de turno", complementó.

El sitio del suceso fue aislado por Carabineros y desde la Fiscalía se dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal y la PDI para establecer el origen del incendio.

Incendio dejó 16 damnificados en Puerto Montt

Un incendio provocó daños en una vivienda mayor ubicada en la población Mirasol de Puerto Montt, donde 16 personas resultaron damnificadas.

"Se trató de un incendio estructural. Al llegar la primera máquina se encontró con fuego en fase libre de combustión en una vivienda con daño mayor no habitable. Se rescató un perrito también del interior", informó Roberto Angulo, comandante del cuerpo de Bomberos de Puerto Montt.

"No tenemos personas civiles ni bomberos lesionados al momento. Las viviendas están a un metro aproximadamente y no hubo propagación en ninguno de los flancos", agregó el voluntario.

De acuerdo a la información preliminar, la estructura siniestrada corresponde a una vivienda de aproximadamente 130 metros cuadrados, en la cual vivían cuatro familias.

Las causas del incendio son investigadas por personal de Bomberos.