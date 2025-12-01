Incendio afectó a edificio con oficinas de Gendarmería en Santiago Centro

Un incendio se desató la tarde de este lunes en un edificio ubicado en el centro de Santiago, en la intersección de Compañía con Paseo Ahumada, muy cerca de la emblemática Plaza de Armas.

La estructura alberga, entre otras dependencias, las oficinas de finanzas de Gendarmería, que no resultaron con daños. Además, tras una rápida implementación del plan de evacuación interna, no se registraron personas en el interior al momento de la llegada de los equipos de emergencia.

Las labores de extinción fueron exitosas, y el siniestro ya se encuentra controlado. Sin embargo, personal Bomberos permanece en el lugar, abocados a tareas de enfriamiento y remoción de escombros. Hasta el momento, la causa del incendio es desconocida.