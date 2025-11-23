Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio dejó tres cabañas destruidas en La Araucanía: Investigan posible ataque

| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La PDI realiza peritajes en el Centro Turístico Cancura para determinar si hubo intervención de terceros, dado que los inmuebles se encontraban separados entre sí.

Un incendio ocurrido la madrugada de este domingo terminó con tres cabañas completamente destruidas al interior del Centro Turístico Cancura, a la altura del kilómetro 8 de la Ruta-182, que une a Angol con Collipulli, en la Provincia de Malleco (Región de La Araucanía).

El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI debido a que las estructuras afectadas se encontraban separadas entre sí, lo que levanta sospechas de intencionalidad en el origen del fuego.

"Personal de la BIPE de Temuco, junto a Lacrim (Laboratorio de Criminalística) regional, nos encontramos trabajando en la comuna de Angol producto de un incendio que afectó tres cabañas, realizando diligencias para esclarecer los hechos", detalló la inspectora Francisca Galarce de la PDI a Cooperativa.

Aunque por el momento no existe una causa basal confirmada, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la participación de terceras personas en un posible ataque incendiario.

Las autoridades han consultado a vecinos para recabar antecedentes, como la posible presencia de desconocidos o el ruido de disparos durante la noche, aunque hasta el momento no hay claridad al respecto.

Durante la última semana también se han registrado otros hechos de violencia y ataques incendiarios en las cercanías de la provincia de Malleco.

