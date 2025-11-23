Incendio dejó tres cabañas destruidas en La Araucanía: Investigan posible ataque

Un incendio ocurrido la madrugada de este domingo terminó con tres cabañas completamente destruidas al interior del Centro Turístico Cancura, a la altura del kilómetro 8 de la Ruta-182, que une a Angol con Collipulli, en la Provincia de Malleco (Región de La Araucanía).

El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI debido a que las estructuras afectadas se encontraban separadas entre sí, lo que levanta sospechas de intencionalidad en el origen del fuego.

"Personal de la BIPE de Temuco, junto a Lacrim (Laboratorio de Criminalística) regional, nos encontramos trabajando en la comuna de Angol producto de un incendio que afectó tres cabañas, realizando diligencias para esclarecer los hechos", detalló la inspectora Francisca Galarce de la PDI a Cooperativa.

🚨 AHORA: Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros #Temuco junto al Laboratorio de Criminalística Regional desarrollan diligencias investigativas y periciales por siniestro a tres cabañas en la ruta que une las comunas de #Angol y #Collipulli. pic.twitter.com/5pAkS3AJwi — PDI_Araucania (@PDI_Araucania) November 23, 2025

Aunque por el momento no existe una causa basal confirmada, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la participación de terceras personas en un posible ataque incendiario.

Las autoridades han consultado a vecinos para recabar antecedentes, como la posible presencia de desconocidos o el ruido de disparos durante la noche, aunque hasta el momento no hay claridad al respecto.

Durante la última semana también se han registrado otros hechos de violencia y ataques incendiarios en las cercanías de la provincia de Malleco.