Incendio en altura afectó a ocho departamentos en edificio de Quinta Normal

Un incendio en altura se registró la mañana de este martes en un edificio ubicado en la intersección de calle Radal con Porvenir, en la comuna de Quinta Normal, donde Bomberos logró extinguir el fuego que afectó a dos departamentos del piso diez.

Producto de la emergencia, seis personas están siendo atendidas por personal del SAMU debido a la inhalación de humo, mientras que al menos ocho carros de Bomberos trabajaron en el lugar en labores de extinción y ventilación.

En total, ocho departamentos resultaron afectados y el edificio, que cuenta con 16 pisos, fue cerrado desde el nivel nueve hacia arriba por seguridad.

Una vecina del sector relató el dramático rescate de un padre junto a su hijo y su mascota desde el piso nueve, en medio de la intensa presencia de humo: "Había un papá con un niño y un perrito. No se podía entrar porque el humo estaba demasiado fuerte, así que le gritábamos desesperadamente que saliera", contó.

"Bomberos lo sacó con fuerza y, como no se ahogó con el humo, volvió a buscar al niño y logró rescatarlo", agregó la testigo, quien señaló que el sector se encontraba completamente inundado debido al trabajo de extinción.

El incendio ya se encuentra controlado y, para los automovilistas, el tránsito permanece totalmente suspendido por calle Radal, entre Juan Martínez de Rosas y San Pablo.