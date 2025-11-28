Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Santiago: Incendio de gran magnitud afecta a tres cités y locales comerciales

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La emergencia se registra en la esquina de calle San Pablo con General Baquedano.

Santiago: Incendio de gran magnitud afecta a tres cités y locales comerciales
 Cooperativa (Cedida)
Un incendio de grandes proporciones afecta la tarde de este viernes a tres cités y cuatro locales comerciales ubicados en la esquina de calle San Pablo con General Baquedano, en la comuna de Santiago.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró la tercera alarma de incendio debido a que el siniestro se encuentra en etapa de libre combustión, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.

El fuego se habría originado al interior de viviendas antiguas que funcionan como cités irregulares, propagándose rápidamente hacia la zona comercial.

Según información preliminar, testigos reportaron que se vieron 'lenguas de fuego' que alcanzaron los cuatro metros de altura.

El combate se ha visto dificultado por problemas en el abastecimiento de agua en el sector. Ante esta situación, los voluntarios han debido instalar piscinas de abastecimiento y solicitar apoyo a otros cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana para intentar controlar la emergencia.

