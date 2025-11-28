Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Santiago: Incendio de gran magnitud afectó a tres cités y locales comerciales

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La emergencia se registró en la esquina de calle San Pablo con General Baquedano.

Al menos 30 residentes fueron evacuados, además de los locatarios.

Santiago: Incendio de gran magnitud afectó a tres cités y locales comerciales
 Cooperativa (Cedida)

Las llamas están circunscritas, aunque no se descarta su propagación a otro inmueble.

Un incendio de grandes proporciones afectó la tarde de este viernes a tres cités y cuatro locales comerciales ubicados en la esquina de calle San Pablo con General Baquedano, en la comuna de Santiago.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró la tercera alarma de incendio debido a que el siniestro, combatido por 18 Compañías alcanzó la etapa de libre combustión, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.

El fuego se habría originado al interior de viviendas antiguas que funcionan como cités irregulares, propagándose rápidamente hacia la zona comercial.

"De forma muy rápida, personal de Carabineros procedió a la evacuación de, al menos, 30 residentes del cité y a los locatarios. Por el momento, y según informa Bomberos, no hay personas lesionadas", dijo el coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Central. 

"Este emergencia ha derivado (la acción de) servicios especializados de Carabineros,. como efectivos de Control de Orden Público y Tránsito. Están señalizados los desvíos, ya que es un incendio de magnitud que trabaja Bomberos", agregó.

Las llamas fueron circunscritas, aunque no se descarta su propagación a otro inmueble, añadió Pavez. 

Según información preliminar, testigos reportaron que se vieron "lenguas de fuego" que alcanzaron los cuatro metros de altura.

El combate se vio dificultado por problemas en el abastecimiento de agua en el sector. Ante esta situación, los voluntarios debieron instalar piscinas de abastecimiento y solicitar apoyo a otros cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana para intentar controlar la emergencia.

