Joven denunció brutal golpiza de un hombre que la acosó en calles de Valparaíso

Una joven estudiante de la Universidad de Valparaíso denunció a través de Facebook haber sido víctima de acoso de un sujeto en la calle, quien la golpeó brutalmente luego que ella se intentara escapara de él.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado jueves, cuando Clara Leyton recordó estar regresando a su casa en Rodelillo y un hombre, de unos 30 años, se le acercó.

"Me dijo algo del clima y se me tiró a tocarme y tratar de darme besos, obviamente yo lo empujé, le grité y lo puteé, a lo que él me empezo a decir que para qué me estaba dando tanto color", contó la joven.

Según su publicación, luego que el sujeto la insultó, ella se alejó, pero el hombre le tiró un golpe a la cara y azotó su cabeza contra el paradero.

"En ese momento caí al piso inconsciente y cuando me pude parar (no tengo percepción de cuánto tiempo pasó) él ya no estaba, yo estaba sola en el piso, en la calle con la cara hinchada, todo fue súper rápido", agregó.

Según informó Chilevisión, la joven no presentó una denuncia ante Carabineros pues no hubo testigos ni tampoco puede recordar la identidad del sujeto.

La joven recordó en su narración a "todos los que se ríen de las luchas feministas y dicen que somos exageradas, para los que se burlan cuando con mis amigas nos decimos : 'avisame cuando llegues', para los que creen que el machismo no existe y para las cabras para que nos cuidemos más aun".

Más de 4 mil usuarios han compartido su relato, que ha provocado una indignación generalizada en redes sociales.