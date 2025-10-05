Joven embarazada está en riesgo vital tras ser baleada en la cabeza en La Florida

Una joven de 19 años y embarazada está en riesgo vital después de ser baleada en su cabeza en la comuna de La Florida, luego de un ataque a disparos dirigido contra la casa donde se encontraba.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 de la madrugada, cuando un grupo de sujetos abrió fuego contra la vivienda.

Con motivo del ataque, la víctima, de cuatro meses de embarazo, está internada en riesgo vital en el Hospital Sótero del Río, ubicado en Puente Alto.

Carabineros atribuye el móvil del hecho a rencillas entre la joven embarazada y la prima de su pareja.

El teniente Rodrigo Bustos, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera, explicó que "presuntamente la prima de la pareja de la víctima llega y efectúa disparos al inmueble; uno de ellos impacta en la víctima".

"Solamente llegó esta persona y efectuó de inmediato los disparos al domicilio, esto a raíz de unos problemas que mantiene tanto el denunciado con su prima, rencillas anteriores, pero temas familiares", detalló.

En ese sentido, Bustos dijo que "el objetivo era la pareja de la actual víctima", quien sí mantiene antecedentes policiales, a diferencia de la mujer herida.

En el sitio del suceso, Carabineros constató aproximadamente nueve impactos balísticos, además de gran cantidad de vainas, elementos que están siendo periciados para determinar la cantidad de armas utilizadas y la trayectoria de los disparos.