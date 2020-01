Joven fue formalizado por agredir a un guardia con gas pimienta: Él lo niega

Durante la tarde de este martes fue formalizado un joven de 19 años, acusado de agredir con gas pimienta a un guardia de la Universidad San Sebastián, en el marco de manifestaciones por la rendición de la PSU.

El joven, identificado como Daniel Arenas, quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercamiento a la víctima y a la sede universitaria ubicada en la comuna de Providencia.

Arenas fue imputado por desórdenes públicos, lesiones leves y daños calificados a la propiedad privada, hechos que fueron negados por su defensa, que acusó que no se encontraron elementos entre sus pertenencias que acrediten su participación.

"Yo no realicé ningún daño, la verdad es que a mí el guardia me tomó y me dijo que lo había dañado con gas pimienta, siendo que nunca fue así, nunca me pillaron ningún gas pimienta en mis pertenencias, porque apenas el guardia me tocó llegó Carabineros", relató Arenas.

"Eso de que le hice daño a la universidad es mentira, porque yo efectivamente estaba afuera de la universidad para poder rendir la prueba, pero no dejaban, al que entraba lo apedreaban", insistió.

La familia del joven se mostró molesta con la falta de diligencias realizadas por su defensora pública, ya que no presentó un informe de Labocar que desestimaba la presencia de gas pimienta.

Se decretaron 60 días de investigación en este caso.