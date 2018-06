La otra persona que murió durante operativo tras crimen de carabinero en La Pintana

Mientras Carabineros realizaba un operativo en la comuna de La Pintana para encontrar a los culpables del asesinato del cabo Óscar Galindo, una patrulla de la institución atropelló en la avenida Santa Rosa a un hombre identificado como Jonathan Véliz Pavez, quien falleció en el lugar.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el fallecido era apodado como "Vaquero", conocido cantante callejero, quien cruzó la avenida en un sector no habilitado y fue impactado por el vehículo policial.

Los funcionarios a bordo de la patrulla brindaron los primeros auxilios al sujeto, el que murió producto de la gravedad de sus heridas.

Accidente del cabo Galindo

La tarde de este miércoles, tras la muerte del cabo Galindo se conoció que el fallecido carabinero fue formalizado en abril del año pasado por cuasidelito de homicidio luego de que protagonizara, en diciembre de 2014, un accidente de tránsito que acabó con la vida de un conductor.

Durante la investigación se comprobó que Galindo no respetó una luz roja mientras realizaba una persecución policial, por lo que debió pedir disculpas a la familia de la víctima para suspender el procedimiento en su contra.

"Ese día 12 de diciembre sé que cometí un error imperdonable por evitar la acción de un par de delincuentes. No me imaginé jamás la tragedia que desataría más adelante al terminar con la vida de su querido hijo", dijo el ex uniformado durante la audiencia a los padres de Patricio Ampuero, la víctima fatal del accidente.