La Pintana: PDI allanó casino clandestino, brazo de peligrosa banda roba containers

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de La Pintana, específicamente en Porto Alegre con Baldomero Lillo, culminó con la intervención de un casino clandestino.

La diligencia es parte de una serie de allanamientos simultáneos que buscan desarticular una peligrosa organización criminal dedicada al robo de containers en las autopistas.

Según información preliminar, la banda criminal se hacía pasar por policías para simular fiscalizaciones a los camiones. Luego de detenerlos, robaban la mercadería y la comercializaban en distintos locales comerciales.

La mercancía, sustraída a camioneros en rutas como la 68 y 78 , era almacenada en bodegas de acopio ubicadas en diversas comunas, incluyendo La Pintana y Puente Alto.

Este casino clandestino, que se encuentra al lado de una botillería, es presuntamente el centro de operaciones donde se lavaba el dinero ilícito.

Durante el operativo, los equipos de prensa, incluido el de Cooperativa, fueron atacados por un grupo de sujetos, quienes, en desacuerdo con la fiscalización, lanzaron piedras e insultaron a los periodistas. La agresión obligó a que personal policial tuviera que intervenir para resguardar a los reporteros.

La PDI no ha entregado más detalles sobre el número de detenidos ni sobre la cuantía de la mercadería incautada.