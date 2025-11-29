La Serena: Confirman que cuerpo hallado es de joven argentino arrastrado por las olas

El cuerpo flotando en el agua que fue hallado el jueves en la playa Cuatro Esquinas -ubicado en La Serena, Región de Coquimbo- es del menor argentino de 17 años que desapareció hace 12 días en la zona, confirmó la PDI.

La víctima, identificada como Alejandro Cabrera, se bañaba en el mar junto a sus hermanos y primos el 17 de noviembre, hasta que fue arrastrado por las olas.

Sus restos fueron hallados el jueves por una embarcación de la Armada en el mismo sector donde desapareció y, un día después, el viernes, la PDI confirmó que correspondían al joven.

El prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui de la PDI, detalló que "el personal de la Brigada de Homicidios en La Serena, junto a peritos del Laboratorio de Criminología Regional, lograron establecer científicamente, a través de peritajes dactiloscópicos, la identidad del cuerpo encontrado por personas de la Armada en el sector de Cuatro Esquinas".

El oficial agregó que "con un trabajo colaborativo junto con la Armada y otros servicios de seguridad de la región, logramos también, aparte del rescate del cuerpo de este adolescente, efectuar un trabajo científico-técnico, justamente institucional, lo cual dio certeza respecto a su identidad".

Desde el día de su desaparición, unidades de la Armada, salvavidas, personal municipal y equipos privados trabajaron en la zona sin obtener resultados concretos. Pese a ello, la búsqueda no terminó, en medio de un operativo que ha debido enfrentar serias dificultades por la geografía submarina y las condiciones del mar.