Llevaba casi tres días desaparecido: Exalcalde de Macul Gonzalo Montoya fue hallado con vida

El exalcalde de Macul Gonzalo Montoya fue hallado con vida este domingo luego de estar desaparecido por casi tres días.

Al otrora jefe comunal se le perdió el rastro el jueves, motivo por el cual su familia interpuso una denuncia por secuestro y se originó una investigación por parte de la Fiscalía y la PDI.

Sin embargo, el exalcalde fue ubicado esta mañana con lesiones menores en la comuna capitalina de Padre Hurtado, por lo que fue derivado a un recinto asistencial.

El ente persecutor y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la PDI hipotetizan que Montoya fue víctima de un secuestro extorsivo, debido a presuntos registros de llamadas telefónicas en las que se exigía dinero para su liberación.

Delegado Durán: Esto es materia de investigación; al exalcalde se le vio en estado de shock

En Cooperativa, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, guardó cautela con los detalles del caso, ya que "ha circulado mucha información, pero esto es materia de investigación".

"No preferiría profundizar mucho porque se están tratando cuáles son las circunstancias de la desaparición. Sólo me importa decir que (Montoya) fue encontrado y esperamos tener claridad de lo ocurrido en las próximas horas", expresó.

"El alcalde fue hallado en estado de conmoción, de shock, pero no hay nada de mayor gravedad desde el punto de vista físico. No hay una condición de riesgo, pero también debe ser monitoreada su condición de salud detalladamente", señaló Durán.

Boric: "Esto es inaceptable, los presuntos responsables van a caer"

Sobre el caso fue consultado el Presidente Gabriel Boric, que tildó la situación de "inaceptable" y aseguró que "las personas que llevaron adelante esto van a caer".

Durante un punto de prensa en Punta Arenas, el Mandatario enfatizó: "(Quiero) que acá no les quepe duda que la justicia les caerá con todo el peso de la ley y que no se van a poder esconder. Vayan donde vayan, las vamos a pillar, porque Chile no se rinde ante la delincuencia y esa pelea la daremos todos los días".

Si bien dijo no conocer "todas las características específicas del caso", defendió que "esto no se puede relativizar ni matizar. Confío en nuestras policías, en Carabineros y en la PDI, que hacen una tremenda tarea. El exalcalde Montoya está en buenas condiciones, le envío un saludo a él y a su familia", expresó Boric.

"El Gobierno ha estado especialmente atento"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también abordó el caso y detalló que ha "habido un trabajo conjunto tanto del Ministerio Público como la PDI, y el Gobierno ha estado especialmente atento al desarrollo de la misma".

"La calificación respecto del hecho es una calificación que forma parte de la investigación y, en segundo lugar, en esto sería especialmente cuidadoso sobre los hechos, sobre todo si algunos de ellos afectan en su condición más bien de ciudadano particular más que como exautoridad", complementó.