Lo Barnechea: Encapuchados impiden desalojo de terreno municipal con bombas molotov y barricadas

Un intento de desalojo por parte de las autoridades en el sector de Quebrada Las Zorras, ubicado en el Cerro 18 de la comuna capitalina de Lo Barnechea, ha desatado violentos enfrentamientos durante la mañana de este martes.

El operativo apunta a recuperar un terreno municipal ocupado de manera irregular por unas 30 familias.

"Esta es la segunda etapa de una planificación de cinco procesos que están planificados por parte de la Municipalidad. Ellos (los integrantes de la toma) ya fueron notificados con anterioridad (del desalojo) mediante cartas certificadas, con 30 días de anticipación, para hacer abandono", detalló el coronel de Carabineros Jaime Parraguez.

Se indicó que, de las 30 familias originalmente notificadas, cinco ya habían acatado la medida y dejado el lugar. No obstante, son las 25 familias restantes las que se resisten a ser reubicadas.

El enfrentamiento se agudizó cuando personal municipal y policial intentó acceder al lugar, siendo interceptado por un grupo de aproximadamente 25 a 30 personas encapuchadas, obligando a intervenir a personal de Control de Orden Público de Carabineros.

Los sujetos levantaron barricadas con fuego, lanzaron objetos contundentes e incluso utilizaron bombas molotov contra las fuerzas de seguridad, bloqueando el paso y dificultando el avance de las autoridades.

[Video] #Cooperativa90 Un intento de desalojo en el sector de Quebrada Las Zorras, Cerro 18, en Lo Barnechea, ha desencadenado violentos enfrentamientos durante la mañana de este martes



Como resultado de estos actos, se reporta un incendio de pastizales en la ladera del Cerro 18.

Hasta las 7:00 horas aproximadamente, se observaron intensos momentos de conflicto directo, aunque los encapuchados se han replegado parcialmente. Las fuerzas policiales han logrado ganar espacio haciendo uso de carros lanzaaguas, buscando controlar la situación y dispersar a los manifestantes.

Columnas de humo son visibles desde la distancia, producto de las constantes barricadas encendidas y el operativo de desalojo propiamente tal no ha podido iniciarse.

No hay carabineros lesionados ni personas detenidas hasta el momento.