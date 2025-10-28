Los tres adultos imputados por crimen de Krishna quedaron en prisión preventiva

El Juzgado de garantía de San Bernardo decretó este martes la prisión preventiva para los tres adultos imputados por crimen de Krishna Aguilera, y envió a internación provisoria a la adolescente, aparente pareja de Juan Beltrán, que está entre los acusados.

La Fiscalía Metropolitana Occidente detalló que los cuatro acusados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio y que a uno de ellos también se le formularon cargos por inhumación ilegal.

El cuerpo de la joven de 19 años fue hallado el lunes durante los intensos trabajos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) en el sector Catemito, en el límite entre San Bernardo y Calera de Tango, luego de 22 días de su desaparición.

"El tribunal ha acogido todas y cada una de las argumentaciones que le hemos exhibido en esta audiencia. Ha tenido por acreditado el hecho de haberse cometido aquí un secuestro y posterior homicidio de la víctima, (y también) la participación de cada uno de los imputados en los términos que nosotros le referimos. Además, ha instalado temas que también nosotros hicimos alusión y que nos interesan", informó el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

"Se trata de un crimen en un contexto de crimen organizado con ocasión de tráfico de drogas. Además, con violencia de género por la forma de comisión (del delito) y por tratarse de una víctima mujer de 19 años que fue brutalmente asesinada, producto, entre otras cosas, de su condición", agregó el persecutor.

La reformalización del principal sospechoso de la causa, Juan "el Guatón" Beltrán, fue fijada para el próximo 13 de noviembre. En esa instancia, se le imputará formalmente el delito de secuestro con homicidio.