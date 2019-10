Luis Pettersen fue condenado por el delito de lesiones a hermano de Felipe Rojas

Este jueves, día en que se realizará una nueva audiencia por el caso de Fernanda Maciel, se supo que su pareja Luis Pettersen fue condenado por agresión, según reveló el matinal "Hola Chile" de La Red.

De acuerdo al Ministerio Público, el taxista fue sentenciado como autor de delito de lesiones en contra de Francisco Rojas, hermano del imputado por el crimen de la joven, Felipe Rojas.

El hecho ocurrió el 19 de julio, cuando el joven pidió un Uber a su casa en Conchalí. "Sale de la casa corriendo hacia el auto y estaba Luis Pettersen cerca. Lo ve, va por atrás y le hace una zancadilla. Lo atacó por la espalda", contó el padre del afectado.

"Francisco cae de rodillas, se rompió ambas rodilla (...) Él no me quiso contar, pensó que yo iba a reaccionar en forma violenta. Pero en este caso, lo que nosotros menos tenemos que demostrar como familia, es violencia", agregó el papá.

Frente a esta acusación Pettersen se defendió: "No he tenido ningún percance con ellos, me mantengo al margen. Eso no va con el tema de Fernanda. No he tenido ningún problema. Hay un malestar, pero nada más".

La justicia condenó a Pettersen, que está en busca de trabajo, a pagar una multa de una UTM ($49.229).