Mamá de guagua rociada con gas pimienta por Carabineros: "Pudo haber muerto de un paro"

Nicole Riquelme, la madre de la bebé de cuatro meses que fue afectada por el lanzamiento de gas pimienta por parte de personal de Carabineros en el sector de Bajos de Mena, en la comuna capitalina de Puente Alto, relató a Cooperativa lo que vivió durante el incidente.

El hecho se produjo el sábado pasado en el contexto de un confuso procedimiento policial en una feria libre, donde efectivos de la policía militarizada rociaron a los transeuntes.

Según la institución, los uniformados actuaron en respuesta a ataques de algunas personas tras la detención de dos sujetos, quienes "momentos antes habían efectuado un robo con violencia a un camión repartidor proveniente de la comuna de La Pintana".

La Fiscalía Metropolitana Sur está llevando a cabo la investigación del hecho y la familia de la lactante afectada está con el apoyo de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público, del municipio de la comuna y también con una medida de protección por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Yo vi que la gente discutía con Carabineros. Cuando ellos (los policías) se estaban yendo tiraron el gas pimienta. Hay un comunicado en el que dicen que ellos tomaron el gas pimienta para poder salir y no es así", contó Nicole vía telefónica a Cooperativa.

"Iba a cruzar la calle cuando van pasando los carabineros y me hice para atrás. Toda la gente estaba haciendo el espacio para que los carabineros salieran y ellos, en lo que se estaban yendo, empezaron a lanzar el gas pimienta", señaló la mujer.

"Yo no me quedé ahí en el lugar, salí arrancando altiro con mi hija. Después en la tarde un doctor me decía que se pudo haber muerto de un paro cardiorrespiratorio", agregó.

Durante esta mañana, desde Carabineros confirmaron que se inició una investigación administrativa para poder establecer cómo sucedieron los hechos y si existen responsabilidades por la actuación de los funcionarios.