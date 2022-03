Mamá de joven linchado en La Florida: "Lo inmovilizaron con cinta de embalar y lo golpearon hasta matarlo"

Cecilia Walther, madre del joven asesinado en un linchamiento en La Florida tras ser confundido con un asaltante, fustigó el actuar de los vecinos -y eventuales autores del homicidio- y aseguró que "ninguno dio la cara".

En conversación con LUN, la madre de la víctima señaló que llegó al lugar de los hechos y "no había ningún vecino. Ninguno dio la cara", agregando que "Matías estaba amarrado con una huincha. Lo inmovilizaron, así que no pudo defenderse. También tenía un ojo morado... ¡¿Cómo pudieron hacerle eso?! ¡Cómo!".

"Hace dos días que mi hijo había conseguido un trabajo en una empresa eléctrica y había sido gracias a este amigo, que vive por ahí cerca. Yo hablé con él. Me dijo que no quisieron pasarles nada a los asaltantes y que salieron arrancando en direcciones distintas (...) Matías se metió a la población Renacimiento. El auto con los asaltantes lo persiguió a él", relató la madre del afectado.

"Yo no quería hablar con la prensa, pero vi declaraciones de algunos vecinos diciendo que mi hijo era un delincuente. No lo puedo aceptar", enfatizó Walther: "No era un delincuente (...) Ahora está muerto porque unos vecinos no pudieron comportarse como adultos. Qué les costaba llamar a Carabineros y esperar a que llegaran. Eran muchos, lo pudieron inmovilizar sin problemas. Pero no. Lo inmovilizaron con cinta de embalar y lo golpearon hasta matarlo".

FISCALÍA INVESTIGA VERSIÓN DE TESTIGOS: SERÍAN OCHO LOS AGRESORES

Según consignó El Mercurio, la Fiscalía investiga la versión de testigos que hablan sobre ocho presuntos victimarios.

"Un grupo de ocho hombres adultos, aproximadamente, residentes del sector, se encontraban golpeándolo en la vía pública. No siendo posible identificar a los agresores, quienes procedieron a retirarse del lugar en dirección desconocida", señaló un vecino, según Fiscalía.

La carpeta investigativa señala que "el cuerpo se encontraba en compañía de unas personas quienes le prestaron primeros auxilios al individuo".