Médico chocó, amenazó con arma y pateó en el rostro a conductor en Iquique

Un médico del Hospital de Alto Hospicio (Región de Tarapacá) fue detenido por Carabineros en Iquique tras protagonizar un violento incidente de tránsito el pasado día domingo en la capital regional.

El profesional será formalizado por delitos que incluyen lesiones graves en agresión, porte y tenencia de arma prohibida, y disparos injustificados en la vía pública.

El ataque ocurrió en Arturo Prat con Héroes de la Concepción, cuando el médico sostuvo una acalorada discusión con el conductor de otro vehículo. La disputa escaló rápidamente, llevando al médico a chocar intencionalmente con su camioneta al automóvil de la víctima en reiteradas oportunidades.

Ante la molestia del chofer afectado, el imputado descendió de su vehículo con una pistola en mano, realizó disparos al aire y, posteriormente, apuntó con el arma a la cabeza de la víctima, obligándola a arrojarse al piso. En ese momento, el agresor comenzó a propinarle una serie de patadas en el rostro al conductor, para luego huir rápidamente del lugar.

Tras la denuncia, personal del OS9 de Carabineros inició las diligencias investigativas para dar con el paradero del agresor. Gracias a estas gestiones, el médico fue localizado y detenido al interior de la Clínica Tarapacá.

El detenido pasará a control de detención y será formalizado esta mañana ante el Juzgado de Garantía de Iquique.