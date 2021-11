Motociclista que agredió a conductora con una cadena: "Actué de forma desmedida"

El motociclista que rompió a propósito el parabrisas de otro vehículo y que se viralizó en redes sociales reconoció haber actuado mal y dijo sentirse arrepentido por lo sucedido.

"PENSÉ QUE IBA A SACAR UN ARMA", DICE LA VÍCTIMA

Todo sucedió en Avenida Santa María hacia el Oriente, en la comuna de Independencia. Paulina Ulloa, de 50 años, iba en su vehículo hacia una consulta médica cuando, según ella, una moto pasó a llevar su automóvil.

"Había mucha gente, mucho taco. Hago un amago de doblar a la izquierda para mirar hacia delante y ver cómo seguía la situación. Y de repente veo que esta persona aparece por la derecha entre la vereda y mi auto", relató la conductora a "Tu Día" de Canal 13.

El motociclista se bajó y la comenzó a increpar por no haberle dado el paso, le golpeó los espejos laterales sin saber que Paulina iba con una cámara grabando todo.

"Él me pasó a llevar", afirmó Paulina, quien discutió con el motociclista.

"'Oye, pero ¿cómo haces esto?', le dije: 'Tú no puedes pasar por ahí'... Fueron dos palabras y me sacó de cuajo el espejo. Ahí le dije que andaba con una cámara y fue por el otro espejo", relató la conductora

Ahí la conductora se dio cuenta que la patente de esta moto iba tapada con una mascarilla y en un semáforo en rojo se bajó a sacar la mascarilla, con el fin de que pudiera quedar registrado el número del vehículo de dos ruedas.

Paulina se volvió a subir a su vehículo y en ese momento el sujeto sacó una cadena, con la que golpeó varias veces el parabrisas del auto.

"Fue a abrir la cajuela y me dio mucho miedo. Pensé que iba a sacar un arma. Porque nosotros no sabemos con quién nos podemos encontrar en la calle y nadie que anda en algo bueno anda con la patente tapada", relató la mujer quien comentó que el sujeto le pidió la mascarilla con la cadena en mano.

"Viene para acá y me dice 'pásame la mascarilla', no -le digo- no te la voy a pasar. Va y me quiebra el vidrio del parabrisas con mucha fuerza por ambos lados y me remata el espejo de acá, lo laceó, lo tiro y quiso sacarme los limpiaparabrisas".

Patricio Salinas, protagonista de las imágenes, incluso saludó a la cámara, lo que no esperaba es que este hecho se viralizaría tan rápidamente. Según él, incluso ha recibido amenazas a raíz de esta situación, aunque aseguró que todo fue un error "y que no debería haber escalado de la forma en la cual lo hizo".

"LA CAGUÉ"

En conversación con el matinal de Chilevisión "Contigo en la Mañana", Salinas explicó su versión: "La señora se corrió para no dejarme pasar, me cambié de pista y, cuando la señora aceleró, me topó".

"Mi familia no debería verse afectada. Yo sé que actué mal. No debería haber actuado de esa forma. Cometí un error. Actué de forma desmedida", dijo Salinas quien además reconoció que fue un error haber tenido la patente de su motocicleta tapada:

"La cagué, salí tarde de mi casa y la única alternativa era meterme a la carretera. La moto no es mía y no tiene TAG".

EN QUÉ ESTÁ AHORA

Los hechos los está investigando el Ministerio Público: Hay una denuncia por daños, lesiones y amenazas, según comentó el mayor de Carabineros Gerardo Henríquez.

"Acompaña a los medios de prueba que un video que ha sido publicitado por las redes sociales se le da cuenta al fiscal de turno y el fiscal de turno dispone que la SIP de la 9.ª Comisaría de Carabineros de Independencia proceda, hace diligencias para la identificación de la persona".

"Todo esto guiado por el Ministerio Público. En este momento personal de esta unidad, ya está en coordinación directa con el fiscal. Se han realizado las diligencias tendientes tanto a la identificación y ubicación, por lo cual todo el resto de la investigación va a ser de carácter reservado", detalló el uniformado.

EXPERTOS ADVIERTEN ESTRÉS

Según expertos el tema emocional ha sido complejo de manejar post encierro. El control de impulsos, estrés y el respeto a las reglas sociales son factores a considerar a la hora de estar en la calle.

La psicóloga de VidaIntegra Karina Navarro comentó que "el estrés Es normal que lo sintamos hasta cierto punto, porque es el que nos permite movilizarnos, sobre todo y a esta altura del año en donde todos estamos un poco cansados y necesitamos ya un periodo de vacaciones".

Aunque explicó que "la pandemia y todo lo que está pasando a nivel mundial y a nivel país se ha transformado, digamos, este estrés en un estrés crónico y que obviamente implica algún tipo de emocionalidad en las personas, por ejemplo, ponerse más irritable, con menos tolerancia a la frustración, más ansiosos, con miedos o conductas como de pánico".

La psicóloga detalló además que estos síntomas se presentan de forma conductual, y ahí se hace la diferencia entre lo verbal o derechamente con actitudes violentas.

Además de Karina, el académico de la USACh, sociólogo, antropólogo y doctor en psicología social Sergio Gonzáles dijo que estas "son situaciones que tienen que ver con esta emocionalidad cargada, pero también con el hecho que en el espacio público uno pasa a tener una mayor autonomía".

González explicó que "al haber menos institucionalidad en el espacio público, al haber menor presencia de Carabineros, al haber menor presencia de control social, del ojo social, las personas comienzan a actuar con sus propios parámetros, con sus propias normas".

El experto catalogó esto como algo negativo y comentó que esto lleva a la falta de control de impulsos.

"Hemos visto, por ejemplo, personas en la noche persona que se saltan la luz roja, después de las 00:00, ¿no? Eso implica una falta de institucionalidad que se ha perdido en términos de control interno de la propia conducta", dijo el psicólogo y advirtió que este control debiera volver en algún momento.

"En verdad esto es una cuestión que tiene que ver fundamentalmente, podríamos decir, con una autorregulación que debiera volver en algún momento debiera volver un mayor apego a lo que es la el respeto con la norma, el respeto por el otro, en normas de convivencia".