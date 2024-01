Mujer cayó al río Mapocho y un hombre intentó salvarla: Fueron rescatados por Bomberos

Durante está tarde una mujer de aproximadamente 30 años cayó al río Mapocho a la altura del puente Loreto, en la comuna de Recoleta, siendo arrastrada por el cauce del río y posteriormente rescatada por personal de Bomberos.

Una vez que la víctima cayó al caudal, trabajadores de la Municipalidad de Santiago que se encontraban en el lugar intentaron realizar las primeras labores de rescate.

Con el objetivo de salvar a la mujer se acercaron a Daniel Ojeda, una persona en situación de calle que transita habitualmente por el sector, para solicitarle una cuerda, sin embargo, el hombre se lanzó al río al rescate de la víctima.

"Estaba pidiendo dinero debajo del puente Pío Nono cuando llegó personal municipal, me pidió una cuerda y me preguntaron cómo bajar. Cuando les pregunté qué había pasado me dijeron que venía una señora por la mitad del río, cuando la vi no la pensé dos veces y me lancé", señaló Ojeda.

También agregó que "al intentar enlazar a la señora para que no se golpeara con las piedras, intenté estirarla a la orilla. Y cuando estaba llegando a la orilla no pude, una piedra me golpeó la rodilla y ahí un cabro en el puente Patronato se lanzó, agarró a la señora primero y después me sacaron a mí".

Ante la situación, personal de Bomberos que se encontraba en el lugar logró rescatarlos a ambos: al hombre a la altura del puente Pío Nono y a la mujer a la altura del puente La Paz.

Si bien Ojeda quedó sin complicaciones físicas, la mujer debió ser trasladada por personal del SAPU hasta la Posta Central ya que se encontraba con hipotermia y una fractura en su pierna derecha, pero consciente.