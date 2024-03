Mujer denunció secuestro y "tour" por bancos: La obligaron a girar dinero de sus tarjetas

Una mujer denunció que fue secuestrada este domingo en las afueras de un banco en la comuna de Independencia y terminó sacando dinero obligada para los delincuentes en distintos bancos y casas comerciales de Santiago.

La víctima, de nacionalidad venezolana, dijo que estuve cerca de cuatro horas junto a los ladrones: una mujer y un hombre, de unos 45 a 50 años de edad.

Todo comenzó en la sucursal de BancoEstado en Independencia, donde los sujetos se acercaron a la víctima y la amedrentaron para forzarla a girar dinero. Incluso amenazaron con hacerle daño a su hijo.

Después, pidieron un taxi y la acompañaron hasta su domicilio pidiéndole artículos de valor. Sin embargo, la víctima les explicó que no tenía joyas ni dispositivos electrónicos. Los delincuentes entonces solicitaron sus tarjetas de bancos y casas comerciales, con el objetivo de hacer giros y pedir avances en efectivo en distintas sucursales.

"Subimos hasta mi departamento. La mujer me dijo 'no vayas a hablar, no vayas a decir nada, calladita la boca porque vamos a arremeter contra su hijo'", relató la víctima a Meganoticias.

El "tour" delictual acabó en Plaza de Armas, en la comuna de Santiago, donde finalmente la liberaron.

La víctima denunció los hechos con Carabineros. Actualmente la PDI y Fiscalía indagan el caso, gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su edificio.