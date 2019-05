Mujer quedó con prohibición de acercarse a sus nietos tras quemarles las manos

En libertad quedó Maritza Collarte, la mujer que fue detenida tras ser denunciada por quemar con un cuchillo caliente las palmas de las manos de dos de sus seis nietos que estaban bajo su cuidado luego de que se perdieran 750 pesos de su casa.

La mujer de 54 años fue formalizada por el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar y según su relato lo que hizo fue para reprenderlos.

"Yo lo único que hice (fue) corregirles. Quería enseñarles a mis nietos que no deben robar, porque no era la primera vez que me sacaban plata y me mentían", dijo tras la audiencia.

"Yo quise darles un susto, nada más, para que no volvieran a tomar nada ajeno. Siempre les inculco que no se traigan lápices ni gomas, les inculco que no tienen que tomar nada. Los amenacé, pero no los quemé, solamente les quise dar un susto, un escarmiento", añadió.

La denuncia por este caso la realizó el colegio al que asisten los menores de seis y ocho años en la comuna de Quilicura, donde se activaron los protocolos tras conversar con los niños, como lo comentó Daniela Rivera, jefa de convivencia escolar de la Fundación Belén Educa.

"La docente conoce a sus estudiantes, por lo tanto se percata en la mañana del día de ayer que algo ocurre y en ese momento se activan los protocolos de convivencia del colegio que corresponden en este caso y de manera inmediata se procede a hacer la denuncia en Carabineros y la posterior apertura de medidas de protección en el tribunal de familia", dijo la encargada de convivencia.

Por este caso se abrió una causa en el Tribunal de Familia para verificar el estado de todos los niños, mientras que la abuela quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a los dos menores en cuestión, someterse a una terapia de control de ira y firma mensual.