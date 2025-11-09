Municipio de Puerto Montt se querelló contra apoderadas que agredieron a docentes

La Unidad Penal Municipal de Puerto Montt presentó una querella criminal contra dos apoderadas acusadas de agredir a una profesora y una asistente de la educación en la escuela Alerce Histórico.

El violento incidente ocurrió el miércoles 29 de octubre, cuando las imputadas ingresaron sin autorización al recinto educativo mientras las funcionarias impartían clases a alumnos de cuarto básico. Durante el ataque, la asistente sufrió lesiones en ambos hombros, mientras que la profesora fue golpeada reiteradamente en el rostro y cuerpo.

"La querella interpuesta imputa los delitos de lesiones menos graves y amenazas, ambos en su forma agravada por haberse cometido contra funcionarias de la educación en ejercicio de sus funciones. Todo ello con miras a resguardar la seguridad de la comunidad educativa y que esta clase de hechos no se repitan", detalló Sebastián Lizama, abogado de la Unidad Penal Municipal de Puerto Montt, mientras que el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) expresó su profundo repudio ante el caso y rechazó toda forma de agresión verbal o física contra los docentes.