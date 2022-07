Niña de 10 años falleció por intoxicación con cianuro en Clínica Dávila

Una niña de 10 años falleció intoxicada por cianuro la noche de este lunes en la Clínica Dávila, comuna de Recoleta.

Según las primeras informaciones, este hecho ocurrió a pocas cuadras del recinto asistencial, cuando la víctima y su madre tuvieron contacto con la sustancia -comprada por la mujer para envenenar ratones- en su domicilio, logrando trasladarse de manera particular para ser atendidas.

En la clínica, pese al trabajo de personal de salud, la menor afectada murió debido a esta intoxicación. Por su parte, la madre fue estabilizada y se mantiene internada en la UCI.

Producto de esta situación, Bomberos de Santiago realizó un procedimiento de emergencia durante la noche por una presunta intoxicación con cianuro, una sustancia que aún no es confirmada como la responsable de esta muerte.

"Llegaron con síntomas por intoxicación de algún producto que no podemos determinar por ahora. Se aisló la urgencia donde estaban y se procedió a trabajar en el control de la emergencia", detalló el capitán Mario Hernández, de la Cuarta Compañía de Bomberos de Santiago, quien también precisó que "se aisló toda la urgencia pediátrica y la urgencia adulta no fue necesario hacerlo".

Tras horas de trabajo en el lugar, Bomberos dejó el recinto asistencial y el sector de urgencia -incluido los accesos- funcionan con normalidad.

CBS responde con 5 carros a #Emergencia #HazMat en interior de recinto médico, en Av. Recoleta y Dávila Baeza, #Recoleta, donde se informa de una víctima fatal por intoxicación con cianuro.#EmergenciasCBS #BomberosSantiago #ConstanciayDisciplina pic.twitter.com/VSvMiWtDFq — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) July 12, 2022

🔴 Último Minuto

Precaución por procedimiento de emergencia en Avda Recoleta y Dávila Baeza interior servicio el Urgencia de Clínica Dávila por persona con ingesta de cianuro, se realiza evacuación en el centro asistencial @biobio @chile_accidente @CA3EHH @Pabl0Manzanares pic.twitter.com/ESiYx5TLig — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) July 12, 2022

PADRE DENUNCIA NEGLIGENCIA DE SAPU

En paralelo, el padre de la niña denuncia negligencia por parte del SAPU Zapadores, pues la mujer y su hija fueron a ese centro asistencial durante la mañana -a las 09:00 horas- y, pese al estar en contacto con esta sustancia química tóxica, fueron dadas de alta y solamente derivada a su domicilio con medicamentos.

"Les inyectaron (en el SAPU), no sé qué les habrán inyectado. Después, a las 11 de la mañana, me dijeron que estaban bien y les dieron de alta. Yo traje al departamento a mi esposa y mi hija y me dieron esto al frente en la de la farmacia del frente del SAPU. Como habían tomado esto y no había ninguna mejoría, tuve la opción de llamar a mis hijas", para llevar de urgencia a la niña y la mujer a la Clínica Dávila, relató Ángel Gabriel García, papá de la menor.

Por instrucciones del Ministerio Público, el OS9 de Carabineros investiga este hecho.