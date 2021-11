"No sé qué buscaban": Ossandón denunció que desconocidos irrumpieron en su sede parlamentaria

El senador oficialista Manuel José Ossandón (RN) informó este sábado que desconocidos ingresaron y registraron su sede parlamentaria en la comuna de Lo Barnechea, sin registrar ningún artículo o documento robado.

"Entre jueves y viernes en la noche rompieron en mi sede parlamentaria profesionalmente un ventanal sin que sonara la alarma. No se robaron absolutamente nada, ni computadores, televisiones o aire acondicionado, nada", detalló el parlamentario.

"Solo desarmaron entera mi oficina y la de mi administradora buscando algún documento que, por supuesto, no encontraron. Se hizo la denuncia a la PDI y se partió con el procedimiento", puntualizó Ossandón.

En esta línea, recordó que "lo mismo me pasó en la campaña del 2013 a senador, una semana antes de la elección entraron a mi sede, no robaron nada, solo sacaron de mi oficina los papeles que tenían que ver con el Servel".

"Fue muy extraño porque aquí había cosas de valor y no se robaron nada", indicó el senador oficialista sobre el ataque en su sede, la que comparte con el diputado Gonzalo Fuenzalida.

