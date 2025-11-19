Nuevo operativo contra comercio informal en Meiggs: Barricadas y 80 toldos azules desmantelados

Cerca de 80 "toldos azules" fueron despejados durante la madrugada de este miércoles en un nuevo operativo policial en el sector de Meiggs, pese a la resistencia de los comerciantes ambulantes.

Pablo Hernández, jefe operativo nocturno de Carabineros, explicó que "con el fin de evitar el accionar policial a raíz de la instalación del comercio informal en la línea de Sazié, encienden barricadas, obstaculizan la vía, lo cual motiva que nosotros a través del equipo mecanizado de COP se tuvo que hacer el despeje, se logró un despeje de aproximadamente 80 toldos azules, los cuales prefirieron retirarse ante lo que estaba aconteciendo".

Luego de los incidentes, quienes no contaban con patente retiraron parte de su mercadería, mientras que el sector está siendo habilitado para el trabajo de quienes están autorizados.