Ñuñoa: Guardia de una obra en construcción fue apuñalado por extrabajador

Un hombre ingresó este sábado a un conjunto de departamentos en construcción, en Ñuñoa, y agredió con un arma blanca a un guardia de seguridad.

El agresor -extrabajador de la faena- llegó al lugar, ubicado en Seminario con Irarrázaval, exigiendo un dinero que supuestamente se le adeudaba, lo que dio origen al altercado.

El capitán Francisco Albanés, comisario de servicio de la 33ª Comisaría de Ñuñoa, precisó que en ese contexto "salió el guardia de seguridad al interior de la constructora y mantuvieron una discusión y posteriormente una riña, donde hubo una agresión parte de las dos personas. El extrabajador sacó un arma blanca desde su mochila y le propinó una herida a la altura de la ingle al guardia".

Tras el hecho, personal de emergencia trasladó al afectado hasta la Mutual de Seguridad, donde se encuentra en riesgo vital.

Ambos sujetos se encuentran en calidad de detenidos.

Debido a las diligencias de Carabineros en el sitio, el tránsito por calle Seminario fue interrumpido.