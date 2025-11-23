Osorno: Hombre denuncia acoso y amenazas contra su hija adolescente a través de Instagram

El padre de una adolescente, en Osorno (Región de Los Lagos), ingresó una denuncia por acoso contra su hija a través de redes sociales, donde ha recibido hostigamiento continuo y amenazas por parte de un ciudadano extranjero mayor de edad.

Según los antecedentes del caso, la situación se originó a través de Instagram, plataforma donde la víctima y su hermana suben contenido habitualmente. Fue en este espacio donde comenzaron a recibir mensajes de acoso.

La situación escaló en gravedad cuando el sujeto comenzó a enviar fotografías del establecimiento educacional donde estudia la menor. Los padres y la pareja de la joven también recibieron mensajes intimidatorios, lo que motivó a la familia a denunciar el hecho ante Carabineros.

"Carabineros de la Primera Comisaría Osorno recibió una denuncia de parte de un hombre de 56 años, el cual señalaba que había recibido diversas amenazas a través de la plataforma de mensajería WhatsApp, tanto a él y a su grupo familiar, por una eventual vinculación que habría tenido una de sus hijas, menor de edad, con un sujeto de 30 años", detalló el mayor de Carabineros Diego Gajardo.

"Esta denuncia se puso en conocimiento del Ministerio Público, que instruyó diversas diligencias investigativas a la Sección de Investigación Policial (SIP) de esta unidad", agregó el oficial de la Primera Comisaría de Osorno.

La persecutora María Angélica de Miguel confirmó que "la Fiscalía Local de Osorno se encuentra realizando una investigación a raíz de la denuncia efectuada por el padre de la menor, tanto en la PDI como en Carabineros de Chile. Él denuncia delitos de amenazas, delito de acoso sexual y también estamos investigando posibles o eventuales delitos de la ley de control de armas".

"Se ha entregado una orden de investigar a la PDI, específicamente a la Brigada de Delitos Sexuales, a fin de que realice las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos y, en particular, a determinar la identidad del sujeto y poder dar con su paradero", complementó la fiscal.

El Ministerio Público también adoptó medidas de protección para la adolescente y su familia.