Papá de niña baleada en La Pintana pidió a Gabriel Boric "que haga justicia"

La niña de dos años que durante la noche del lunes fue impactada por una bala en una feria navideña de La Pintana aún se encuentra en riesgo vital y conectada a ventilación mecánica, y su papá, Denis San Martín, pidió al Presidente electo, Gabriel Boric, "que haga justicia".

"Mi hija tiene dos años, imagínense que le atraviese una bala en su pulmoncito...", comentó, acongojado, el hombre a las afueras del Hospital Padre Hurtado, a la espera para conocer el estado de la pequeña.

San Martín dijo que pide "a todos" que oren por la pequeña, "para que vuelva a estar con nosotros", y en este contexto también le envió un mensaje a Gabriel Boric: "Justicia, al Presidente que salió electo, le pido a él que haga justicia, que nos ayuden y no nos dejen solos".

A lo anterior se sumó Jaqueline, abuela de la pequeña, quien acusó que "los niños y niñas de la población La Pintana están sufriendo esto". "Lo que más le pido al Presidente electo que no se olvide de la comuna de La Pintana y de otras tantas comunas más que están tomadas por el narcotráfico y los delincuentes, porque ellos tienen más armas que el carbainero y el detective de la PDI.

"Las armas que ellos tienen, no es que nosotros solamente las escuchemos, nosotros las vemos. Son metralletas, son pistolas de alto calibre", afirmó.

La niña se encuentra en este momento en observación, conectada a ventilación mecánica y aún no se determina si será sometida a cirugía. En paralelo, la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra periciando el lugar de los hechos.

Según información preliminar sobre el incidente, dos personas que portaban armas y comenzaron a disparar a un tercero son los responsables del crimen.

Dos serían los responsables, dice PDI

La familia de la niña tiene un puesto de venta de juguetes en la feria navideña y todo ocurrió cuando se encontraba junto a su madre, Scarlet.

"Fuimos a dar una vuelta con mi hija y mi sobrina. De vuelta pasamos al negocio a comprar y ahí cuando estaba el joven con una pistola, en una esquina peleando, empezó a disparar hacia todos lados. Me rozó una bala en la rodilla, y cuando voy a tomar a mi hija tenía su guatita con sangre, y ahí corrí a buscar a mi pareja que estaba en el puesto para traerla al hospital.

El subprefecto de la Brigada de Homicidios, Jorge Abatte, señaló que de momento se estima que "uno o dos disparadores que se encontraban en este lugar habrían disparado contra un tercer sujeto, que no es parte de estas dos víctimas que tenemos hasta el momento".

De acuerdo a las pericias hasta el momento, la bala "habría impactado primeramente a una reja del negocio existente en el lugar y luego habría impactado a la menor".

A raíz del hecho, los vecinos del lugar de los hechos denunciaron falta de presencia policial. "Se supone que iban a poner carabineros de punto fijo en las ferias navideñas para que no sucediera esto", recordó uno de los vecinos. Otra de ellas, aseguró que en el lugar "no hay rondas periódicas"- "Cuando hay balaceras uno llama y te dicen que no, que ellos no vienen, recordó.