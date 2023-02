Pareja argentina de viralizado asalto en Viña del Mar sufrió otro intento de robo

La pareja argentina que se viralizó por haber sufrido un asalto en Viña del Mar fue víctima de otro intento de robo, por lo que decidieron volver rápidamente a su país.

Según publicó La Tercera, el periodista Ariel Mansilla relató, en el programa de televisión "El Show del Lagarto", que "llevábamos cinco, seis días en Viña del Mar y teníamos otros cinco días para pasar en Santiago, así que salimos del hotel Sheraton rumbo a Santiago. Hicimos 50 metros y en un semáforo nos detenemos, y vemos que nos rodea gente".

"Tomamos por una calle ya para salir hacia Santiago, y mi esposa me dice: 'Siento un ruido'. Miro por el espejo y tenía la cubierta derecha trasera en llanta", comentó.

Tras señalizar para detenerse, fue abordado por un sujeto: "Me dice: 'Yo le ayudo, yo le ayudo'. Y me acordé de lo que me habían contado, que te hacen eso para robarte", recordó.

Al huir del lugar, Mansilla llegó hasta un servicentro y "enseguida tenía encima al tipo que me había ofrecido ayuda. Los chicos que estaban ahí me dicen: 'Lo van a robar, lo van a robar'. Se vinieron tres o cuatro alrededor de la camioneta nuestra".

"En dos minutos llegaron los carabineros y los tipos se fueron. Y yo estaba ahí, cambiando la rueda, y le digo a mi esposa: 'Nos vamos. ¿Adónde? A Córdoba'", finalizó su relato.