Pareja lesbiana fue atacada en Lo Barnechea: Una de ellas fue golpeada con un bloque de cemento

Una pareja lesbiana sufrió un violenta ataque el pasado 1 de mayo en Lo Barnechea, fuera del domicilio de una de las víctimas.

Según informó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de las victimarias es una ex cuñada de una de las atacadas, quien la venía hostigando, tanto a ella como a su pareja, desde el 2020 solo por su orientación sexual.

"Ella (mi cuñada) es madre de dos sobrinas. El conflicto inicio tras un juicio por tutela con mi hermano. En la ocasión se opuso a ver las niñas en mi casa solo porque mi pareja y yo somos lesbianas. Esto, pese a que la magistrada le dijo que nuestra casa es un lugar seguro para las niñas", indicó una de las afectadas.

Desde ese momento, los acosos contra la pareja no cesaron y "en varias ocasiones nos gritó en la calle 'lesbianas', 'lelas' y 'camionas'. Además, rompió las ventanas y los maceteros del patio de nuestra casa", agregó.

"Cuando la increpé, sacó de entre sus ropas una roca o bloque de cemento y me pegó en la frente, dejándome una herida. Me caí al suelo y ella se lanzó encima mío", relató una de las víctimas. (Foto/Movilh)

A las agresiones verbales, se sumaron el pasado 1 de mayo los ataques físicos en las afueras de la casa de las víctimas, ubicada en Lo Barnechea.

"Me encontraba con una amiga y mi pareja afuera de mi casa, cuando ella pasó con un tipo. Trató de 'guatona lesbiana' a mi pareja. Cuando la increpé, sacó de entre sus ropas una roca o bloque de cemento y me pegó en la frente, dejándome una herida. Me caí al suelo y ella se lanzó encima mío. El hombre que la acompañaba empujó a mi pareja contra unos autos. Unos vecinos nos socorrieron", relató.

"LAS VÍCTIMAS ESTÁN MUY AFECTADAS"

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que las víctimas "están muy afectadas y temen nuevos ataques. Animamos a la Fiscalía a gestionar medidas de protección para las víctimas".

"Estos atropellos a la dignidad humana, que ocurren en el propio barrio o casa, son muy dolorosos y generan revictimización. Repudiamos el actuar de los agresores y expresamos todo nuestro apoyo a las víctimas", apuntó Andrade, junto con indicar que el Movilh ha ofrecido orientación psicológica y jurídica a las víctimas.