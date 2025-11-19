PDI concretó expulsión de brasileño que cometió delitos e incivilidades en Coyhaique
Fue condenado por robo con intimidación y tenía antecedentes por violación de morada y porte ilegal de armas.
Cumpliendo un fallo judicial, la Policía de Investigaciones (PDI) materializó la expulsión del país de un ciudadano brasileño de 45 años, quien fue condenado en septiembre pasado por el delito de robo con intimidación, pena que fue sustituida por su salida forzada del territorio nacional.
El extranjero ingresó en 2016 a Chile, como turista, y luego tramitó una visa temporal, la que ya estaba caducada.
Residente hace tres años en la Región de Aysén, se le reconoció como agresivo y objeto de varias denuncias sobre intimidación a personas, locales y turistas; además de mantener antecedentes por violación de morada y porte ilegal de armas.