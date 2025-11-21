PDI incautó 1.500 millones de pesos en cigarrillos de contrabando en Pudahuel

La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató un centro de acopio de cigarrillos de contrabando en la capitalina comuna de Pudahuel. El operativo, realizado durante la madrugada de este viernes, resultó en la incautación de mercancía valorada en 1.500 millones de pesos y la detención de varios delincuentes.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Lo Boza, una zona industrial de Pudahuel, donde la PDI descubrió un galpón utilizado para almacenar y distribuir cigarrillos de origen ilegal.

Cuando personal policial llegó hasta el lugar, dos camiones estaban descargando y cargando estos productos que iban a ser distribuidos en distintos puntos, principalmente ferias libres de la Región Metropolitana, por lo que se logró detener en flagrancia a cuatro personas.