PDI investiga hallazgo de un feto humano en calle de Conchalí

La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI investigan el hallazgo de un feto humano en una vereda de la comuna de Conchalí, reportado la tarde de este miércoles.

Mientras caminaba hacia su lugar de trabajo, una locataria se percató de una gran cantidad de moscas sobre un paño, que se encontraba en la esquina de Cardenal Caro con pasaje Irma.

"Me llamó la atención, lo revisé y era un fetito humano. No me quedó más opción que llamar a Carabineros para avisar, porque para mí fue impactante encontrarlo", expresó la mujer.

Según la testigo, quien lo abandonó no lo hizo anoche, "porque yo vine a limpiar mi local -ya que estuve de vacaciones- y estuve hasta las 1:00 y no había nada".

Hasta el momento, los detectives deterrminaron que el feto mide 18 centímetros, pero no han logrado establecer las semanas de gestación.