Prisión preventiva para joven acusado de apuñalar 20 veces a ex polola de 17 años

Por homicidio calificado en grado de frustrado fue formalizado Kevin Rivera, de 20 años, acusado de apuñalar 20 veces a su ex polola de 17 años, hecho ocurrido en la comuna de Pudahuel.

Según la investigación, el imputado invitó a la adolescente a un sitio eriazo cercano a su domicilio con la excusa de despedirse de ella, porque -supuestamente- se iba a Australia.

En el lugar le pide que se baje del auto para darle un regalo e insiste en que ella cierre los ojos, momento en que saca un cuchillo de su mochila y la ataca por la espalda en varias ocasiones.

"La pena parte en 10 años y un día, es una pena bastante grave, alta, y el homicidio no tiene beneficios. Por tanto, esperamos que él siga en prisión preventiva, que cumpla efectivamente y que pague el daño causado a esta familia", dijo la fiscal Gabriela Cruces.

Respecto a por qué no se tipifica en este caso el delito de femicidio frustrado, la persecutora indicó que "todavía no tenemos a los ex pololos dentro de la ley que va a salir prontamente, pero ya el homicidio calificado es un delito grave, está sancionado con penas de crimen muy grandes".

Consultado sobre el estado de salud de la víctima, informó que está "nuevamente ingresada a pabellón, está con nuevas cirugías, está grave".

AHORA: Prisión preventiva para el joven de 20 años formalizado por apuñalar a su ex polola de 17 años durante el fin de semana. Homicidio calificado en grado de frustrado fue el delito imputado @Cooperativa #SomosCooperativa pic.twitter.com/B3rJpYkAbe — Pablo Álvarez (@pabloalvarezap) September 23, 2019

En la audiencia de formalización, Rivera declaró voluntariamente: aseguró que intentó darle un chocolate a la menor y que ella lo rechazó, momento en que comenzó a atacarla con este cuchillo, que "se cegó" y que sólo dejó de apuñalarla cuando la joven le pide que la mate porque no aguantaba el dolor.

Madre de la víctima: "Si en este rato no tiene sus manos, tiene las mías"

La menor permanece internada de gravedad en la Clínica Santa María, hasta donde llegó con múltiples heridas cortantes en la cabeza, cuello y tórax, además de las manos, por lo que fue sometida a una cirugía.

"Le operaron sus manos, se extendió esa cirugía porque hay más lesiones complicadas. Ya la han operado, está mejor, está estable y si en este rato no tiene sus manos, tiene las mías. Voy a estar, voy a seguir luchando con ella", dijo su madre Rosa Balmaceda en el centro de justicia.

La mujer también advirtió a los padres de tener cuidado con las redes sociales, pues la menor conoció a su ex pololo por Instagram: "Que muchas mamás, si bien uno confía en la hija, que uno pueda aprender a meterse en esa tontera de redes sociales, estar más pendiente, conocer a la persona con la que se está juntando aunque digan que es un amigo".

El plazo de investigación se fijó en 120 días.