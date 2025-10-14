Profesor de matemáticas fue detenido por supuesta agresión a alumnos de cuarto básico

Un profesor de matemáticas de la Escuela República de Grecia, ubicada en la comuna de Talagante, fue detenido este martes, acusado de agredir a tres alumnos de cuarto básico.

Según los antecedentes preliminares, la situación ocurrió durante un recreo, cuando los menores, en momentos que estaban bajando por la baranda de una escalera, fueron tomados de la ropa por este docente.

La situación habría derivado en una presunta discusión y posterior agresión del profesional a estos niños.

"En horas de la tarde, recibimos un comunicado de que en un establecimiento educacional de la comuna se habría producido una agresión por parte de un docente a tres alumnos de dicho establecimiento", informó el mayor Claudio Álvarez, jefe de la 23a Comisaría de Talagante, quien confirmó también que, tras tomar contacto con el Ministerio Público, se concretó la detención del docente.

La Fiscalía Local ordenó una serie de diligencias para esclarecer los hechos, entre ellas el levantamiento de cámaras de seguridad del circuito cerrado del establecimiento, la constatación de posibles lesiones en los alumnos, la toma de declaración a los padres de los afectados y la derivación de todos los antecedentes al Juzgado de Familia.