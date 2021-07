Protesta de vecinos en Quilicura cortó el tránsito: Exigen mejoras en sus viviendas

Cerca de 150 familias del condominio social "Nueva Padre Hurtado" en la comuna de Quilicura realizan una manifestación este martes para exigir mejoras en sus viviendas, situación que ha provocado algunos problemas en recorridos del transporte público.

Según acusan los afectados, que levantaron barricadas en calle Lo Marcoleta, sus casas tienen problemas estructurales desde que fueron entregadas hace cinco años, sin recibir soluciones concretas de la empresa constructora ni de las autoridades.

"Mi departamento se llueve a través de las murallas, he tenido problemas con la cañerías, la tasa de baño, cambio en el sistema eléctrico... La constructora solo hace arreglos falsos, no se hacen cargo de nada y no nos toman en cuenta", acusó una de las vecinas afectadas.

Vecinos del condominio social nueva padre Hurtado de Quilicura protestan por una serie de problemas estructurales que tienen sus viviendas. Denuncian que no aún no tienen sus escrituras y que no han recibido soluciones definitivas. @Cooperativa pic.twitter.com/8VzN9cDqiC — María Paz López (@mariapaz_lopezc) July 6, 2021

La manifestación se realiza cerca de un terminal de buses en la comuna, impidiendo que los vehículos del transporte público puedan ingresar y afectando por el momento los recorridos 307, 307c, 307e, 308, 308c, 314, 314c, 315c y 315e.