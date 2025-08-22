Quilpué: Detienen y dejan en prisión a presunto autor de brutal golpiza a micrero de 77 años

El presunto autor de la brutal golpiza a un conductor de un microbús en la comuna de Quilpué (Región de Valparaíso) fue detenido y quedó en prisión preventiva este viernes.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Walter Wenzel, quien lo formalizó por el delito de homicidio frustrado.

La víctima, un conductor de 77 años de la empresa Fenur, resultó con graves lesiones y aún se mantiene hospitalizada.

El ataque, que se registró el pasado 19 de agosto, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó gran conmoción.

Presidente asi golpearon a un conductor de microbus en Quilpue, un colega de la 3°edad, necesitamos cabinas de seguridad ahora, no en futuras licitaciones como dijo el Ministro @JuanCaMunozA en la tramitación de la ley de evasión, no esperemos que maten a un colega!!! pic.twitter.com/GEkMuIxVbD — Coordinadora de Conductores de Chile (@CoordinadoraCo9) August 21, 2025

Según el fiscal Wenzel, el imputado agredió de forma "repetida y severa" al conductor con golpes de puño en la cabeza, lo que motivó la solicitud de prisión preventiva, al considerar que su libertad representa "un peligro para la seguridad de la sociedad".

La defensa del imputado dio a conocer en la audiencia que su representado ha recibido amenazas a raíz de los hechos, por lo que solicitó que fuera trasladado a un centro penitenciario en la Región Metropolitana para cumplir con la medida cautelar.

El plazo para la investigación se fijó en 90 días.