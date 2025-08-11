Quince años de cárcel a hombre que intentó atropellar a carabineros en Iquique

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Iquique dictó sentencia este lunes contra Hilarión Roque Colque, condenándolo a una pena de 15 años y un día de presidio efectivo como autor de dos delitos frustrados de homicidio de carabineros que se encontraban en servicio.

La condena se basó en los hechos ocurridos el 10 de junio de 2024, cuando el hombre participó en una persecución policial de alta intensidad.

La secuencia de eventos, que comenzó en Iquique, se extendió hasta Alto Hospicio, donde Roque Colque, que conducía un vehículo robado en Concón, intentó evadir a la policía.

Fue durante esta persecución que el acusado demostró su peligrosidad. En un primer momento, intentó atropellar a un carabinero y, tras colisionar con otros dos vehículos, no se detuvo. Posteriormente, intentó embestir a dos motoristas de la policía, resultando uno de los oficiales con una lesión de carácter grave.

Adicionalmente, el tribunal consideró otros delitos cometidos durante la jornada. Por esta razón, Roque Colque fue condenado a una segunda pena de tres años y un día de presidio efectivo como autor del delito de receptación de vehículo motorizado con placa patente falsificada.