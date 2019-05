René de la Vega tras "narcovelorio" en Conchalí: "Los delincuentes se están tomando las calles"

El alcalde de Conchalí, René de la Vega, admitió que "los delincuentes se están tomando las calles", tras el velorio de un presunto delincuente que incluyó fuegos artificiales y balazos despertó a familias de la comuna la noche del lunes y la madrugada de este martes.

A través de un comunicado, el jefe comunal llamó al Gobierno de Sebastián Piñera a generar medidas efectivas que "terminen con la escalada de violencia y peligrosidad".

"Llamamos al Gobierno central a generar los protocolos necesarios que pongan término a este tipo de complejidades que amenazan diariamente la tranquilidad y bienestar de nuestros vecinos", dijo De la Vega, añadiendo que "se requiere un trabajo activo y de prevención del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Intendencia, en materias de seguridad y de endurecimiento de sanciones a modo de impedir que estos hechos se sigan produciendo".

"Respecto al Protocolo de Acción que se propuso desde la Fiscalía Sur, en el mes de mayo, estamos a la espera del pronunciamiento por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en relación a su ejecución y cobertura, ya que se hace urgente implementar un plan que busque mitigar de manera eficaz estos hechos, donde los delincuentes se están tomando las calles", agregó la autoridad comunal.

Mientras que desde Carabineros defendieron su trabajo ante el "narcovelorio", descartando un error en la planificación del operativo.

En la misma línea, agregó luego que "es un tema que lamentablemente ya tiene que ver con la problemática país, donde las comunas no tenemos atribuciones de ver cómo podemos buscar alguna metodología para prevenir, obviamente, estas situaciones".

"Por ende, llamamos también al Gobierno central a colaborarnos y un poco a generar los protocolos de acciones en relación a cómo se debe actuar en estas materias que lamentablemente -cuando hablamos de balazos-, no podemos muchas veces exponer a funcionarios municipales", manifestó.

"No obstante, siempre trabajando en forma mancomunada con Carabineros, buscamos todos los protocolos y las medidas de acción. Hoy día hay un control de armamento, pero no hay un control, por ejemplo, de las balas. Una pistola no funciona sin balas", agregó De La Vega.