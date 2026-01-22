Robo a Brinks: Detuvieron a carabinera activa acusada de liderar la banda

La investigación por el robo a la sucursal de Brinks en Rancagua ha dado un nuevo y sorpresivo giro este jueves. Personal policial detuvo a una funcionaria activa de Carabineros, acusada de desempeñar un rol clave en la organización criminal.

Este jueves fue detenida la líder de la banda de los cinco ex carabineros que participaron en el millonario robo a la empresa Brinks el 16 de agosto de 2024 en Rancagua.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la imputada ostentaba un rango jerárquico importante al momento de su captura. Se trata de una sargento primero de Carabineros, identificada como Claudia Bustamante de 47 años de edad y 29 de servicio.

A través de un comunicado, Carabineros confirmó que "en el marco de una investigación que actualmente desarrolla el Ministerio Público, y en estrecha coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de la Institución, se ha dispuesto la desvinculación de una Sargento que se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales".

"La medida adoptada se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito, las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores en la comuna de Rancagua", añadieron.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó el éxito de la diligencia, señalando que los elementos que configuran su participación serán expuestos durante la audiencia de control de detención: "Es una investigación que ha sido exitosa y, por lo tanto, esperamos que se entreguen los antecedentes correspondientes", declaró la autoridad.

Esta nueva aprehensión eleva a 21 la cifra total de delincuentes involucrados en el robo a la empresa de valores, cuyo botín fue de 12 mil millones de pesos.

A pesar de los avances en las detenciones, la recuperación del dinero sustraído sigue pendiente. Hasta la fecha, el rastro de la mayor parte del botín es desconocido, solo se ha recuperado más de 200 millones de pesos que estaban enterrados en Punta de Tralca.

Se sospecha que Bustamante también participó en la planificación del robo frustrado a la empresa Prosegur en Rancagua en febrero de 2024, donde la PDI descubrió un túnel de 15 metros que se dirigía a la bóveda.

Mañana se realizará el control de detención de la líder de la banda de los excarabineros en el Tribunal de Garantía de Rancagua.