Sospechoso de robar banco en menos de dos minutos en Las Condes quedó en libertad

El sujeto acusado de haber perpetrado el robo 20 millones de pesos que afectó a una sucursal bancaria en la comuna de Las Condes, y que ocurrió en menos de dos minutos el viernes, quedó en libertad y con firma mensual.

El fiscal Omar Mérida explicó "que la Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva", sin embargo el Juzgado estimó que "no existe sospecha grave y fundada de que el imputado vaya a entorpercer la investigación o que pueda poner en peligro, nuevamente, a la víctima (la entidad bancaria)".

En tanto, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, indicó que "lamentablemente, todo el trabajo de la PDI, que fue muy bueno y muy rápido (...) quedó en nada. Porque la jueza dijo 'este es un robo en lugar no habitado'".

"Como no usó arma, no usó nada porque no había nadie, no lo dejó preso, no lo dejó con arresto domiciliario, solo una firma y arraigo nacional. Muy lametable, así está la justicia en Chile: No sabemos quién se quedó con el resto de la plata, quién le pasó las claves, nada", fustigó la autoridad comunal.

Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente no descartan apelar para aumentar las medidas cautelares.