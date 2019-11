Asaltantes intentaron escapar por el lecho del río Mapocho tras robar auto a conductor de aplicación

Un conductor de la aplicación móvil de transportes Uber sufrió un violento robo con intimidación en la comuna de Cerro Navia por asaltantes que se hicieron pasar por pasajeros.

El atraco se registró este martes por la madrugada luego de que tres sujetos -premunidos con dos armas de fuego- se subieran al automóvil de la víctima tras solicitar el servicio de la app en Renca.

"Se comportaron como pasajeros normales hasta cuando llegamos al lugar (indicado como destino) y me agarraron del cuello de un momento para otro", comentó la víctima a Cooperativa.

"Cuando me estaba deteniendo, una persona que iba sentada detrás mío me agarró del cuello y las otras dos personas me registraron y me bajaron del vehículo", relató el afectado.

Los sujetos huyeron con el vehículo y abandonaron al hombre en plena vía pública, siendo auxiliado por un testigo que le prestó su teléfono celular para realizar la denuncia.

Horas más tarde, los tres sujetos, junto a un cuarto individuo, fueron sorprendidos infrigiendo una luz roja de semáforo en Independencia por personal de la 9ª Comisaría de Carabineros de esa comuna, iniciándose una persecución que terminó en el lecho del río Mapocho.

De acuerdo a los antecedentes policiales, dos de los delincuentes intentaron huir a pie por el lecho del cauce, sin embargo, fueron capturados por Carabineros junto a los otros dos sujetos.

Entre los detenidos hay un menor de 17 años.

Tres de los cuatro aprehendidos fueron reconocidos por la víctima y serán formalizados por el delito de robo con intimidación.