Carabineros de civil frustran robo de vehículo en bencinera de Santiago Centro

Una pareja de Carabineros de civil logró frustrar el robo de un vehículo este viernes en un servicentro de la comuna de Santiago.

Según información preliminar, tres delincuentes intimidaron a un automovilista que esperaba cargar combustible en una bencinera situada en el sector de Brasil con San Pablo.

Sin embargo, no pudieron concretarlo ya que "una pareja de Carabineros se percata de esta situación y en ese instante uno de los carabineros saca su armamento particular, se identifica como tal, los tipos ingresan a su vehículo y huyen del lugar. En esa huida embisten, en primer lugar, a este vehículo con los carabineros, que hacen uso de su armamento particular hacia los antisociales", dijo el mayor Mauricio Meneses de la Tercera Comisaría de Santiago.

Hasta el momento no hay detenidos por este hecho y las autoridades revisan cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes.