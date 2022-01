Carabineros detuvo a tres menores de edad que robaron un auto con GPS

Tras una persecución, Carabineros logró detener a tres menores de edad que presuntamente participaron en el robo con intimidación de un auto en la comuna de La Cisterna.

El afectado contó que estaba fuera de su casa cuando llegó un grupo de seis individuos que lo intimidaron para llevarse el vehículo: "Siento una frenada atrás y, cuando siento la frenada, el compadre estaba abriéndome la puerta y me puso una pistola; me empezaron a trajinar los bolsillos por los dos lados -porque otro también me abrió por el otro lado, del copiloto- y me metieron la mano al bolsillo. Yo ni siquiera me acordaba donde tenía las llaves del auto, me metieron la mano y me sacaron la llave", relató.

Tras perpetrar el atraco, el grupo huyó, pero la víctima inmediatamente alertó a Carabineros: este vehículo tenía GPS, por lo que dio rápidamente con su paradero en la comuna de La Pintana.

Tres de los seis sujetos estaban aún al interior del auto cuando fue encontrado por Carabineros, por lo que se inició una persecución que terminó en las calles San Leandro y San Raimundo, donde estos menores de edad perdieron el control y chocaron con la reja de un parque.

"Gracias a que al interior de dicho vehículo mantenían sistema GPS, personal de Carabineros de la Prefectura Santiago Sur logró dar alcance a este vehículo en la comuna de La Pintana, logrando la detención de tres sujetos y recuperando el vehículo sustraído", indicó el capitán Matías Ortiz.