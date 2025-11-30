Carabineros recupera dos autos robados tras persecuciones en la Región Metropolitana

Carabineros recuperó dos vehículos robados y detuvo a dos personas en el sector norte de la Región Metropolitana.

El primer procedimiento se originó en Huechuraba, donde personal de la Comisaría N°54 de la comuna detectó un automóvil con encargo vigente por robo en Colina.

Los uniformados perdieron de vista al móvil después de iniciar un seguimiento, pero lo hallaron después abandonado en la esquina de la calle Raúl Montt y la Avenida Camilo Henríquez, en la comuna de Recoleta.

Posteriormente, los policías iniciaron un segundo seguimiento tras detectar otro vehículo sustraído -esta vez desde la comuna de Conchalí- que los vio y huyó.

Con apoyo de helicópteros institucionales, la persecución terminó en Avenida Recoleta con calle Los Cardenales, donde los dos ocupantes del móvil seguido chocaron con un bandejón central.

De acuerdo con el teniente Álex Cifuentes, oficial de ronda norte, "el primer vehículo recuperado es un BMW de color azul", mientras que el segundo es un Hyundai Elantra.