Con disparos al aire delincuentes perpetraron encerrona contra una pareja en Maipú

Una pareja fue encañonada por un grupo de delincuentes que perpetró una encerrona durante la última noche en la comuna de Maipú.

Según la información preliminar, las víctimas transitaban a bordo de su vehículo cuando fueron interceptados por los ladrones, en la intersección de calle Santa Bárbara con pasaje Colbún.

Los sujetos obligaron a la pareja a bajar de su vehículo y para intimidar realizaron disparos al aire.

"Avanzamos no más de tres o cuatro metros y el auto (de los asaltantes) ya estaba enfrente, y cuando veo que los delincuentes se abalanzan sobre nuestro auto, por todos lados, con armas, uno quiere tratar de reaccionar porque a uno le cuestan las cosas que tiene y quiere resguardar lo que es suyo. Pero pasa que estos delincuentes abren las puertas, te encañonan, disparan al aire, y uno no sabe qué hacer, no está preparado para este tipo de sucesos", relató un afectado.

Carabineros trabaja para dar con el paradero de los ladrones y hallar el vehículo robado a la pareja.