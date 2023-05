Conductora fue encañonada y agredida junto a su hijo tras "encerrona" en La Florida

Una conductora y su hijo de 16 años sufrieron un violento asalto, tipo "encerrona", en la comuna capitalina de La Florida.

Según la información policial, el atraco ocurrió durante la pasada medianoche en Las Chilcas Sur con Rojas Magallanes, donde las víctimas fueron abordadas por al menos tres delincuentes.

La mujer fue encañonada y golpeada en medio de un forcejeo.

"A cuadras de llegar a la casa, nos interceptó un auto Nissan y se bajaron unos tres o cuatro tipos con pistolas y encapuchados. (Decían) 'Bájate, bájate, bájate'", relató la víctima.

"Con los nervios, no puse el freno de mano, entonces, abrí la puerta y el auto se empezó a ir hacia atrás. Entre el forcejeo con el tipo que estaba en la puerta, me caí y ahí ya no vi nada. El auto se fue hacia atrás, chocó con un árbol y los tipos subieron y se fueron (a bordo del vehículo)", agregó la conductora.

No hay detenidos por este atraco, que está siendo investigado por Carabineros.