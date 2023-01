Cuatro ladrones asaltaron a un padre que intentaba conseguir matrícula en colegio de Providencia

Cuatro sujetos asaltaron a un hombre que se encontraba en las afueras del Colegio María Inmaculada de Providencia, en calle Mallinkrodt, intentando conseguir una matrícula para su hija.

El apoderado estaba junto a otros padres buscando un cupo en el establecimiento, al no quedar en las preferencias seleccionadas mediante el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

En ese contexto, el afectado relató que hacía "turnos de descanso entre los apoderados cuando ocurrió lo lamentable".

"Llegó un vehículo, se paró en la esquina, se bajaron cuatro personas con pistolas, me redujeron, me sacaron del vehículo", dijo la víctima, detallando que los delincuentes "me dejaron botado en el suelo, me robaron el reloj, el celular, el vehículo y el computador del trabajo".

Durante la mañana la PDI tomó el testimonio de la persona que sufrió el robo.